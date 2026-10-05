Bela se revolta: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 05/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 43 – dia 5, segunda-feira
Lucas é agredido e ameaçado, e Juarez o socorre. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela cuida de Lucas. Vitor é elogiado por Ricardo. Pérola sai com Manoel. Leandra convida Toy para acompanhá-la a um evento. Vanessa entrega a Giovana uma lista de demissão de funcionários do hospital. Vitor se automedica, e falha diante de Ricardo durante um procedimento médico. Bela ajuda Vitor. Bela se revolta com a demissão em massa de funcionários do hospital e se demite diante de Vanessa.