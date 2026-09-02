Bela pede uma nova chance a Peixe: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 02/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 15 – quarta-feira, 02/09
Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca sofrem debaixo do viaduto. Juarez se culpa pelo sumiço dos filhos de Juli, e Bela o apoia. Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia uma foto de sua localização para Bela. Bela encontra as crianças e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. Bela pede uma nova chance a Peixe. Pérola desmaia, e Iracema chama Vanessa. Pérola fica em observação no hospital. Leandra se preocupa com a sobrecarga de Vitor. Vanessa afirma a Gabriel que não desistirá de seu amor. Juarez oferece um emprego a Peixe. Gabriel anuncia que foram encontradas as imagens do carro responsável pelo acidente que vitimou Juli, e Juarez se desespera.