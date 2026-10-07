Bela flagra Vanessa em seu quarto: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 07/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 45 – dia 7, quarta-feira
Todos celebram o namoro de Peixe e Dalila. Vanessa comenta com Junqueira sobre seus planos de armar para que Bela seja demitida. Dalila chama Suelen para uma conversa e explica sua relação com Peixe, e as duas fazem as pazes. Vanessa anuncia a readmissão de parte da equipe do hospital, e Dalva se irrita. Gabriel tenta se aproximar de Bela. Próspero oferece um emprego a Dalva. Glorinha convida Hanna para ir à casa de Bela. Margô faz aula de balé na academia de dança de Sílvia. Pérola e Manoel se emocionam ao falar de seus filhos. Sílvia descobre que Hanna está na casa de Bela e vai com Vanessa buscar a filha. Bela flagra Vanessa em seu quarto.