Bela e Vanessa se ameaçam: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 26/10

Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô e Ítalo deixa a aula. Leandra convida Toy e Lia para se juntar a ela e Vitor. Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre roupas de Peixe. Ítalo revela a Bela seu desejo de dançar balé. Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para falar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, Bela vê e confronta Vanessa. Bela e Vanessa se ameaçam, e a obstetra garante a Peixe que não desistirá da guarda de seus irmãos. Kátia e Nelma acolhem Margô, que sofre para fazer seu exame. Gabriel confronta Junqueira sobre contratos do hospital.