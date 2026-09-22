Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 22/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres.
Capítulo 32 – terça-feira, 22
Bela, Vitor e cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez devolve as peças de Zé e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante. Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero se surpreende ao ver Melinda com Clemente. Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe é carinhoso com Suelen, e Dalila o admira. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.