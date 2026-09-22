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Cultura

Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 22/09

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 06h00
Uma mulher negra de tranças e vestido amarelo empurra um carrinho de compras ao lado de um homem branco de óculos e camisa azul, também com um carrinho, em um supermercado. Ambos olham para baixo, com expressões sérias. Ao fundo, prateleiras de produtos e outros clientes.
Sheron Menezzes e Thiago Lacerda em 'Por Você' (Globo/Reprodução)
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Capítulo 32 – terça-feira, 22
Bela, Vitor e cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez devolve as peças de Zé e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante. Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero se surpreende ao ver Melinda com Clemente. Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe é carinhoso com Suelen, e Dalila o admira. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.

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