Bela e Juli capotam: confira resumo de Por Você nesta segunda, 17

Capítulo 01 – segunda-feira, 17

Bela promete a Juli que buscará Samuca na escola, mas, ao passar no mercado, precisa atender uma grávida que está prestes a dar à luz no local. Vanessa se irrita por Bela querer internar a grávida em seu hospital particular, mas Pérola apoia a obstetra. Peixe enfatiza a ausência de Bela na convivência com ele e seus irmãos. Pérola discute com Vanessa sobre a passagem da presidência do hospital para ela. A herdeira comenta com sua assistente, Giovana, que pensa em demitir Bela. Peixe vai com Dalila para a escola, enquanto Iara e Juarez convidam Juli para jantar. Gabriel lembra de quando era noivo de Bela. Bela vai buscar seu carro no departamento de trânsito e Juli faz companhia a amiga. Vanessa se desentende com Gabriel. Juarez causa um acidente de carro e foge sem prestar socorro. Bela e Juli capotam o carro após uma batida, e a técnica de enfermagem fica em estado grave. Juarez se culpa por ter fugido do local do acidente. Juli faz Bela prometer que cuidará de seus filhos.