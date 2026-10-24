Bela confronta Vanessa: confira resumo de Por Você neste sábado, 24/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 60 – dia 24, sábado
Junqueira provoca Bela e Gabriel, que disfarçam sua conversa. Dalila e Suelen convocam Glorinha a ser modelo de sua marca. Giovana apresenta Peixe à equipe do hospital. Zé revela que está trabalhando no Ceasa e obriga Juarez a passar a comprar com ele. Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô e Ítalo deixa a aula. Leandra convida Toy e Lia para se juntar a ela e Vitor. Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre roupas de Peixe. Ítalo confidencia a Bela que não gosta de judô e revela seu desejo de dançar balé. Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para falar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, Bela vê e confronta Vanessa.