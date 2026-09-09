Bela confronta Peixe: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 09/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 27 – quarta-feira, 09
Bela encontra Samuca com Vanessa na praia, e desconfia de que a rival tenha provocado a situação intencionalmente. Iara descobre que Juarez trocou a senha de seu celular e comenta com Bela. Sílvia questiona as atitudes de Vanessa. Bela confronta Peixe sobre a aproximação com Vanessa. Gabriel desiste do trabalho com Junqueira após descobrir que foi armação de Vanessa. Bezão e Enzo acreditam que Sabugo os tenha denunciado para Margô e Lucas. Enzo empurra Margô, que se sente humilhada. Junqueira convida Vanessa para jantar. Peixe afirma a Gabriel que não quer continuar na casa de Bela. Pérola descobre os planos escusos de Vanessa para sua sucessão no hospital.