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Cultura

Bela confronta Peixe: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 09/09

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 06h00
Uma mulher negra de tranças e vestido amarelo empurra um carrinho de compras ao lado de um homem branco de óculos e camisa azul, também com um carrinho, em um supermercado. Ambos olham para baixo, com expressões sérias. Ao fundo, prateleiras de produtos e outros clientes.
Sheron Menezzes e Thiago Lacerda em 'Por Você' (Globo/Reprodução)
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Bela confronta Peixe: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 09/09 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 27 – quarta-feira, 09

Bela encontra Samuca com Vanessa na praia, e desconfia de que a rival tenha provocado a situação intencionalmente. Iara descobre que Juarez trocou a senha de seu celular e comenta com Bela. Sílvia questiona as atitudes de Vanessa. Bela confronta Peixe sobre a aproximação com Vanessa. Gabriel desiste do trabalho com Junqueira após descobrir que foi armação de Vanessa. Bezão e Enzo acreditam que Sabugo os tenha denunciado para Margô e Lucas. Enzo empurra Margô, que se sente humilhada. Junqueira convida Vanessa para jantar. Peixe afirma a Gabriel que não quer continuar na casa de Bela. Pérola descobre os planos escusos de Vanessa para sua sucessão no hospital.

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Resumo de novela
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