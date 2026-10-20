Bela confronta as novas diretrizes de Vanessa sobre seu trabalho: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 20/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 56 – dia 20, terça-feira
Pérola afirma a Manoel que o ajudará a reconquistar o amor de Francisco. Bela e Lucas sofrem com a separação. Chega o dia do aniversário de Peixe. Bela confronta as novas diretrizes de Vanessa sobre seu trabalho. Kátia pede ajuda a Guto para descobrir se seu namorado, Vanderlei, está a traindo. Todos se preparam para a festa de aniversário de Peixe. Dalila se declara para o namorado. Kátia e Guto se beijam. Vanessa pede que seu advogado Diniz envie uma mensagem a Peixe, se colocando à disposição dos interesses do rapaz. Bela conta a Gabriel que terminou o namoro com Lucas. Juarez visita o túmulo de Juli. Após parabéns, Peixe revela a todos o seu desejo de conseguir a guarda dos irmãos na Justiça.