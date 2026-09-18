Bela aceita assumir a presidência do hospital: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 18/09

Capítulo 29 – sexta-feira, 18

Bela se surpreende com o pedido de Pérola, quando Vanessa chega. Iara se decepciona com Juarez e pede para o marido deixar sua casa. Toy acredita que está conseguindo se aproximar de Leandra. Enzo pede perdão a Margô. Bela aceita assumir a presidência do hospital, e Pérola comemora. A empresária confidencia à obstetra que descobriu uma tentativa de golpe de Vanessa e Junqueira. Lucas ajuda Sabugo a realizar o sonho de visitar sua cidade natal com Tom-Tom. Pérola anuncia ao Conselho a nova presidência do hospital, composta por Bela, com apoio de Gabriel na governança e compliance. Vanessa se revolta contra Pérola. Iracema recomenda sua sobrinha, Lia, para ajudar Bela nos cuidados com a casa. Glorinha é carinhosa com Bela. Peixe aceita passar um período na casa de Ricardo, com Gabriel. Pérola aceita tratar sua doença por amor à neta, e Leandra se emociona. Gabriel descobre quem é o dono do carro que provocou a morte de Juli.