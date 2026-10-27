Beijos e amasso: Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem romance em área rural

Novas fotos de Bruna Marquezine e Shawn Mendes mostram o casal em um clima intenso de romance. Os registros foram feitos em uma área rural, com os artistas se beijando e aparentemente correndo ao lado da cachorrinha de Bruna, Chihiro, enquanto o plano de fundo são árvores de uma aparente plantação.

“O casal mais lindo do Brasil”, comentou um usuário, elogiando o casal de artistas. Uma segunda pessoa cobrou um possível matrimônio: “Tá esperando o quê pra pedir a mão da nossa musa em casamento? “.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente