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Cultura

Beatles ‘voltam’ à Abbey Road em cena de novo filme

Gravação recria icônica capa do álbum lançado em 1969

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 14h45 | Atualizado em 17 ago 2026, 15h29
TRAVESSIA - Os passos em Abbey Road, de 1969: a cara de nosso tempo
TRAVESSIA - Os passos em Abbey Road, de 1969: a cara de nosso tempo (./Reprodução)
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Beatles ‘voltam’ à Abbey Road em cena de novo filme Priorizar nos meus resultados Google

A famosa faixa de pedestres de Abbey Road voltou a receber os Beatles, mas desta vez com representantes. Durante as gravações da cinebiografia, neste domingo, 16, Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan recriaram a icônica capa do álbum lançado em 1969. O momento movimentou a região, com moradores e fãs registrando a cena de apartamentos próximos e até com drones.

Quatro homens, caracterizados como os Beatles, atravessam uma faixa de pedestres. O primeiro, de barba e óculos, veste terno branco. O segundo, de terno preto e gravata roxa. O terceiro, de terno azul e camisa clara, está descalço. O último, de camisa jeans, está atrás. A cena remete à capa do álbum Abbey Road
Atore recriam capa de álbum dos Beatles (X/Reprodução)

Os atores interpretam, respectivamente, John Lennon (1940-1980), Paul McCartney, George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr e reproduziram a imagem oficial, incluindo o figurino e a ordem da travessia. A sequência, no entanto, exigiu uma operação bem maior que a fotografia histórica. Cerca de 80 figurantes, carros de época e bloqueios temporários foram reunidos para que a filmagem acontecesse.

A produção dirigida por Sam Mendes será dividida em quatro filmes interligados, cada um contado pela perspectiva de um integrante da banda. A produção é a primeira obra de ficção autorizada para utilizar as história dos quatro músicos e as músicas do grupo. A estreia está prevista para abril de 2028. 

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