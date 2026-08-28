Beatles lançam gravação inédita com John Lennon e Paul McCartney; confira

Os Beatles divulgaram uma gravação inédita da canção Day Tripper, registrada em 1965 durante uma sessão de composição entre John Lennon e Paul McCartney na casa de Lennon, na Inglaterra.

O material, intitulado Day Tripper (Songwriting Work Tape), apresenta uma versão ainda embrionária da música, antes de o famoso riff de guitarra ganhar forma.

Confira essa versão inédita:

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A gravação foi fruto das sessões do disco Rubber Soul. “Originalmente inspirada em uma ‘antiga canção folclórica’ que John havia escrito no mês anterior, esta versão revela a dupla em seu momento mais descontraído, com muitas risadas e momentos espontâneos. Como John cantaria mais tarde: ‘We were blasting’”, diz a descrição, em referência à energia e ao volume captados.

A versão definitiva da música seria concluída posteriormente, durante uma intensa diária de oito horas no estúdio. O comunicado da banda ainda descreve o rascunho como “um vislumbre fascinante do processo de composição dos Beatles” e da “criatividade, do humor e da amizade” presentes na parceria entre Lennon e McCartney.

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O lançamento faz parte da divulgação da edição ampliada de Rubber Soul, que será lançada em 2 de outubro. Com nova mixagem de Giles Martin e Sam Okell, o projeto reúne 24 takes dos bastidores do álbum, 20 deles inéditos. Além disso, três demos caseiras serão disponibilizadas ao público pela primeira vez.

O relançamento inclui também a nova mixagem do disco em estéreo, assim como a mixagem mono original. O pacote ainda contempla a versão do álbum lançada pela gravadora Capitol nos Estados Unidos e o single Day Tripper/We Can Work It Out.

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