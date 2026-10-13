BBC vai produzir série documental de J.K. Rowling, autora de Harry Potter

A autora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, será tema de uma série documental em duas partes produzida pela BBC. De acordo com o comunicado oficial, o projeto abordará a “ascensão dramática, influência cultural e legado controverso” da escritora, usando sua trajetória como ponto de partida para explorar três décadas de profundas transformações sociais, políticas e tecnológicas.

Produzido pela Rogan Scotland, o documentário vai revisitar a trajetória de Rowling, desde seus primeiros anos como escritora até o sucesso mundial de Harry Potter. A produção também mostrará como a franquia se expandiu para o cinema, os videogames, os parques temáticos e diversas outras linhas de produtos.

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A segunda parte será dedicada aos anos mais recentes da autora, marcados por controvérsias e discussões sobre temas políticos e sociais, incluindo feminismo, liberdade de expressão e identidade de gênero. Rowling, além de ser conhecida pela criação da saga de fantasia, tornou-se alvo de críticas e acusações de transfobia por suas declarações sobre pessoas trans.

A escritora, porém, não participará diretamente do documentário. Sua presença será retratada por meio de imagens de arquivo, textos de sua autoria e entrevistas com pessoas que trabalharam com ela.

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“Trinta anos após a publicação do primeiro livro de Harry Potter, não há melhor momento para a BBC explorar uma das figuras mais importantes da literatura britânica”, afirmou Simon Young, chefe de comissionamento de história da emissora. Ele também destacou que a história cultural do Reino Unido no século XXI não pode ser contada sem considerar tanto o impacto do jovem bruxo criado por Rowling quanto a transformação da autora em uma figura pública controversa.

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A produção terá distribuição global da BBC Studios. O anúncio também coincide com a chegada da nova série de Harry Potter, produzida pela HBO, cuja estreia está prevista para este Natal.