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Cultura

Batman ou Bruce Wayne? Christian Bale gasta milhões de dólares para criar vila para acolher famílias em LA

Astro de Hollywood passou 18 anos investindo na criação de um novo modelo de acolhimento familiar na Califórnia

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 20h26
Christian Bale interpreta Bruce Wayne em "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge"
Christian Bale interpreta Bruce Wayne em "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (Ron Phillips/Warner Bros/Divulgação/VEJA)
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Christian Bale trocou por alguns momentos os grandes estúdios de Hollywood por um projeto bem diferente de seus trabalhos no cinema. O ator está à frente da Together California, uma vila de acolhimento familiar inaugurada em setembro em Palmdale, no alto deserto ao norte de Los Angeles. O complexo foi concebido para receber até 72 crianças e seus cuidadores e levou cerca de 18 anos para sair do papel, com US$ 22 milhões arrecadados para sua construção.

Fotos do projeto podem ser vistas no Instagram do The New York Times:

O projeto foge do padrão visual associado a instalações de assistência social. São seis conjuntos de casas geminadas, com fachadas de estuque, jardins, pátio central, parquinho e uma pista de corrida que circunda o terreno. Há ainda um amplo centro comunitário, destinado a concentrar serviços sociais e acompanhamento das famílias. A arquitetura, assinada pelo escritório AC Martin, foi planejada para aproveitar a sombra e proteger os moradores dos fortes ventos característicos da região.

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A proposta de Bale é alterar também a lógica tradicional do acolhimento. Em vez de colocar crianças em diferentes lares ou obrigá-las a se adaptar à residência que já pertence à família acolhedora, o modelo prevê que pais adotivos e seus filhos se mudem juntos para a vila. Cada uma das 12 famílias terá uma casa com cinco quartos, espaço pensado especialmente para receber grupos numerosos de irmãos — uma das preocupações centrais do ator desde o início do projeto.

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Além das moradias, a vila terá dois apartamentos compactos destinados a jovens que estejam próximos de deixar o sistema de acolhimento e iniciar uma vida independente. Os espaços também poderão abrigar pais biológicos que estejam começando o processo de reunificação com os filhos. Um dos adultos de cada família será responsável integralmente pela casa e receberá remuneração da organização sem fins lucrativos.

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As primeiras crianças devem chegar em outubro, depois que os pais acolhedores concluírem o treinamento exigido pelo estado e a preparação específica da Together California. O centro comunitário concentrará gestão de casos e outros serviços, com a intenção de reunir em um mesmo local atividades que normalmente estão espalhadas por diferentes organizações.

A ideia começou a tomar forma em 2008, quando Bale e sua mulher, Sibi, conheceram a dimensão do sistema de acolhimento infantil da Califórnia. O ator passou a estudar iniciativas semelhantes e visitou repetidamente comunidades criadas pela One Family Illinois, em Chicago, organização que trabalhava com um modelo baseado na convivência entre famílias. Anos depois, o produtor e médico Eric Esrailian entrou no projeto como cofundador e ajudou a definir Palmdale como sede, diante das necessidades de acolhimento existentes no Vale do Antílope.

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A construção ganhou apoio público e local. O terreno foi comprado em 2022 por US$ 875 000, enquanto recursos do condado de Los Angeles e da cidade de Palmdale ajudaram a viabilizar a obra. Para Bale, porém, a inauguração representa apenas o começo. O verdadeiro teste será acompanhar o funcionamento da comunidade e descobrir se a convivência planejada consegue produzir o ambiente de segurança e pertencimento imaginado para as crianças. O próprio ator admite que encara o projeto com apreensão — uma reação que, segundo ele, é inevitável quando estão em jogo vidas tão vulneráveis.

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