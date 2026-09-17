Barbra Streisand detona Trump por briga com Kennedy Center: “Revoltante e doloroso”

Barbra Streisand se manifestou contra a controversa condução do presidente Donald Trump em relação ao Kennedy Center, através de um comunicado divulgado em seu site nesta quinta-feira, 17. “Em 2008, fiquei profundamente honrada por ser incluída na 31ª turma anual de homenageados do Kennedy Center. Para mim, e para tantos outros artistas, essa homenagem representou algo maior do que o reconhecimento da minha carreira. Representou a crença na importância da arte para a vida de uma democracia.”, disse. “É por isso que o que está acontecendo com o Kennedy Center é tão revoltante e doloroso de se presenciar”, acrescentou.



As declarações de Streisand surgem após uma decisão de um juiz distrital determinando que o Kennedy Center deve avisar com pelo menos 30 dias de antecedência caso planeje qualquer demolição ou nova construção, depois que Trump ameaçou que a instituição cultural poderia “acabar sendo demolida” caso não tivesse seu apoio.

O governo Trump trava uma batalha judicial para permitir que o centro seja rebatizado como Trump-Kennedy Center, depois que seu nome foi acrescentado à fachada do prédio por ordem do conselho. Um juiz determinou que seu nome fosse removido.

“E agora, um Trump completamente derrotado anunciou que o Kennedy Center está sendo fechado para o que o conselho, completamente aparelhado, descreve como uma grande reforma”, Streisand provocou. “Estranhamente, quando o nome de Trump ainda estava no prédio, não havia nenhuma discussão sobre fechá-lo!”, finalizou.

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Junto ao comunicado, Streisand publicou uma foto em preto e branco dela ao lado de Kennedy e outra dela com Morgan Freeman durante a cerimônia do Kennedy Center Honors.