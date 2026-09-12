Bárbara Borges sobre separação de Iran Malfitano: ‘Triste, mas a vida segue’

A atriz Bárbara Borges esteve no Rock in Rio neste sábado, 12, e falou sobre o fim do relacionamento com Iran Malfitano. A atriz contou que, apesar da tristeza pelo término, tem buscado aproveitar a companhia de amigos e familiares. “Eu estou triste por um lado, mas a vida segue. É lógico que eu não estou feliz com esse fim, com o término, com o fim do relacionamento, mas a vida segue”, afirmou. “A gente tem que viver todos os momentos. Estou aqui no Rock in Rio, estou feliz, tenho amigos, a gente tem família perto da gente nesse momento. Nada como um dia após o outro”, completou.

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