Barack Obama elege ‘Bacurau’ como um de seus filmes favoritos em 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama elegeu o brasileiro Bacurau como um dos seus filmes preferidos em 2020. No ranking divulgado nesta sexta-feira, 18, o longa de Kleber Mendonça Filho aparece na terceira colocação, atrás de A Voz Suprema do Blues, com Viola Daves e Chadwick Boseman, e o Russo Uma Mulher Alta (Beanpole). A lista é uma espécie de tradição de fim de ano para Obama, e teve títulos como o vencedor do Oscar Parasita e História de Um Casamento na edição anterior.

“Como todo mundo, ficamos presos em casa durante muito tempo este ano e com os streamings rompendo a linha entre cinema e televisão, expandi a lista para incluir narrativas visuais que eu gostei durante o ano, independente do formato”, escreveu Obama, que compartilhou ainda uma lista de séries liderada por Better Call Saul, O Gambito da Rainha e I May Destroy You.

Apesar de ter estreado no Brasil em 2019, Bacurau chegou aos cinemas americanos apenas em março deste ano. Com o fechamento dos estabelecimentos por conta da pandemia, o filme brasileiro foi escolhido como o primeiro longa a ser exibido no projeto Kino Marquee, que incentivou a população a comprar ingressos em redes de cinemas e assistir os filmes de maneira remota, em casa. A princípio, a iniciativa englobou poucos cinemas, mas não demorou até que chegasse a 200 unidades. Kleber Mendonça filho compartilhou a lista no Twitter e se disse grato por integrá-la.