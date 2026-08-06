Bará se incomoda: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 6
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 170 – quinta-feira, 6
Agrado e Eduarda são prejudicadas pela proximidade com João Raul. Bará se incomoda com o ciúme de Talita. Cinara desabafa com Ronei e decide passar uns dias na casa de Palhares. Agrado pede para ter uma conversa com Eduarda. Janete confronta Zilá, que garante à irmã que não conhece Verônica. Ronei reconhece uma possível bolsa de Zilá entre os pertences de Verônica, e liga para Cinara. Agrado pensa em desfazer sua dupla com Eduarda para ajudar João Raul sem prejudicar a amiga. Janete comenta com Alaorzinho que ficou preocupada com o estado de Zilá.