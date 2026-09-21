Bailarinos caem em buraco após palco ceder em show de Gloria Groove; assista
Acidente aconteceu durante apresentação em Minas Gerais
Um susto marcou a apresentação de Gloria Groove no Spring Festival Unity, em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite de sábado, 19. Durante o show, parte da estrutura do palco cedeu e dois bailarinos que estavam na área traseira caíram em um buraco aberto pela queda.
O acidente aconteceu enquanto a cantora apresentava YoYo, parceria com IZA. Vídeos feitos pelo público mostram o momento em que o piso se rompe e os dois profissionais desaparecem na abertura. Como estava posicionada na parte da frente do palco, Gloria aparentemente não percebeu o ocorrido e continuou a performance.
Integrantes da equipe correram para prestar socorro aos bailarinos. Segundo a assessoria de Gloria Groove, os dois passam bem e ninguém ficou ferido. A empresa responsável pela estrutura informou que a área comprometida foi removida e que o restante do palco foi avaliado antes da continuidade do evento.
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