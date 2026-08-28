Bagunça de Virginia na mansão de Vini Jr vira chacota na Europa

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Virginia Fonseca está agitando a mansão de Vini Jr. em Madri, transformando a rotina da residência em conteúdo para suas redes sociais. A exposição da intimidade do jogador e a movimentação constante causaram polêmica e irritação entre os fãs europeus, que questionam o impacto na carreira do atleta.

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Virginia Fonseca está aproveitando a estadia na casa de Vini Jr. , em Madri – só parece ter confundido a mansão do namorado com um estúdio para suas redes sociais. Desde que chegou ao local, acompanhada dos filhos, amigos e integrantes de sua equipe, a influenciadora passou a transformar a rotina na residência em conteúdo, sem muita preocupação com a exposição da intimidade do anfitrião. A movimentação, em plena temporada do atacante no Real Madrid, começou a incomodar fãs europeus.

Vídeos com funk em alto volume por volta das 23h, gente circulando pela casa e imagens de espaços íntimos, como o closet do atacante, irritaram torcedores preocupados com a agitação às vésperas dos compromissos do clube. O assunto, claro, virou piada em vários idiomas. Perfis de jornais ingleses e espanhóis noticiaram a bagunça, ajudando a discussão de fãs e torcedores.

A academia particular lotada e até os troféus do craque também entraram na polêmica. Internautas notaram mudanças na disposição dos objetos e questionaram se itens teriam sido retirados para dar espaço às crianças. Produtos de beleza e pertences espalhados pela casa renderam ainda comparações pouco elogiosas.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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Para parte dos fãs, a impressão foi a de que a mansão de Vini Jr. deixou temporariamente de ser a casa de um dos principais jogadores do futebol mundial para se transformar em cenário de produção de conteúdo. O incômodo foi tamanho que um torcedor afirmou que Virginia seria “a pior coisa que poderia ter acontecido” ao atleta. Outro foi além: “Não é de admirar que a carreira dele tenha desandado no momento em que ela entrou na vida dele”.

Vini Jr. , pelo menos, parece ter conseguido separar a agitação doméstica do trabalho. O atacante marcou na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, na quarta-feira, 26. Virginia, por sua vez, continua transformando a mansão em conteúdo sem se abalar.

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