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Cultura

Bagunça de Virginia na mansão de Vini Jr vira chacota na Europa

Temporada de influenciadora em Madri gerou polêmica

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h42
Duas imagens lado a lado. À esquerda, uma mulher loira de biquíni rosa claro em um closet escuro com roupas penduradas. À direita, a mesma mulher sentada no chão do closet, de roupa azul e meias brancas, tirando uma selfie com o celular, com a mão na boca, e a temperatura de 21°C exibida na tela
Virginia expõe closet da casa de Vini Jr. (Instagram/Reprodução)
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Virginia Fonseca está aproveitando a estadia na casa de Vini Jr. , em Madri – só parece ter confundido a mansão do namorado com um estúdio para suas redes sociais. Desde que chegou ao local, acompanhada dos filhos, amigos e integrantes de sua equipe, a influenciadora passou a transformar a rotina na residência em conteúdo, sem muita preocupação com a exposição da intimidade do anfitrião. A movimentação, em plena temporada do atacante no Real Madrid, começou a incomodar fãs europeus.

Vídeos com funk em alto volume por volta das 23h, gente circulando pela casa e imagens de espaços íntimos, como o closet do atacante, irritaram torcedores preocupados com a agitação às vésperas dos compromissos do clube. O assunto, claro, virou piada em vários idiomas. Perfis de jornais ingleses e espanhóis noticiaram a bagunça, ajudando a discussão de fãs e torcedores.

A academia particular lotada e até os troféus do craque também entraram na polêmica. Internautas notaram mudanças na disposição dos objetos e questionaram se itens teriam sido retirados para dar espaço às crianças. Produtos de beleza e pertences espalhados pela casa renderam ainda comparações pouco elogiosas.

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Para parte dos fãs, a impressão foi a de que a mansão de Vini Jr. deixou temporariamente de ser a casa de um dos principais jogadores do futebol mundial para se transformar em cenário de produção de conteúdo. O incômodo foi tamanho que um torcedor afirmou que Virginia seria “a pior coisa que poderia ter acontecido” ao atleta. Outro foi além: “Não é de admirar que a carreira dele tenha desandado no momento em que ela entrou na vida dele”.

Vini Jr. , pelo menos, parece ter conseguido separar a agitação doméstica do trabalho. O atacante marcou na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, na quarta-feira, 26. Virginia, por sua vez, continua transformando a mansão em conteúdo sem se abalar.

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