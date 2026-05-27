Baby do Brasil diz ter visões sobre a data do apocalipse: ‘Ouço Deus’

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Baby do Brasil é a entrevistada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify). Na conversa, a cantora explica, entre outros assuntos, sobre um episódio ocorrido no Carnaval de 2024, no qual bateu boca com Ivete Sangalo. Ali, Baby profetizou o apocalipse durante o bloco da cantora de axé. Ivete rebateu bem-humorada: “Eu não vou deixar acontecer… macetando o apocalipse”. Assim Baby explica o que a levou a falar em fim do mundo em pleno Carnaval baiano:

“Ali aconteceu uma coisa engraçada (durante o Carnaval de 2024, em Salvador), porque durante duas semanas eu vinha ouvindo Deus falar comigo, é uma coisa que não dá para esconder. Começo a arrepiar, é assim que eu sou. Ouço Deus desde os 9 anos, quando tive uma visão de que Ele me deu uma missão. Em 2024, ele diz no meu ouvido: ‘Lembra da visão? Estou te mandando para missão’. E a missão estava ligada com Bahia, com algo que eu tinha que dizer. As pessoas vinham vindo lá debaixo dos montes, quando elas iam chegando, eu falava: ‘É por aqui, é por aqui’. Aí eu perguntei para Deus: ‘Eu não estou conseguindo olhar para onde estou mandando elas irem, mando para onde? Ele falou: ‘É o final do mundo e você está indicando o caminho’. Naquela semana (do Carnaval), ouvi Deus falar muitas vezes: ‘Você vai falar aquilo’. Não sabia onde ia falar. Quando cheguei no Carnaval da Bahia, me pediram para dar uma entrevista e falei: ‘Gente, vocês precisam entender que quem está alinhado mesmo com o céu, vai ser avisado’”.

Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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