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Cultura

Babi Xavier tenta salvar relacionamentos em novo desafio na TV

Apresentadora e psicóloga conduzirá reality na RedeTV!

Por Giovanna Fraguito 27 set 2026, 18h00
Babi Xavier
Babi Xavier (Reprodução/Divulgação)
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Babi Xavier tenta salvar relacionamentos em novo desafio na TV Priorizar nos meus resultados Google

Casais em crise encaram de frente os problemas da relação em Amor em Risco, novo reality da RedeTV! apresentado por Babi Xavier. Com estreia neste domingo, 27, o programa semanal acompanhará histórias reais em um processo de descobertas que pode terminar em reconciliação ou na decisão de seguir caminhos separados.

Depois de conhecer a rotina, o comportamento e situações de convivência, Babi comandará encontros e dinâmicas que vão provocar no casal reflexões sobre os conflitos da relação. Profissionais de diferentes áreas também participarão do processo, ajudando a identificar e trabalhar os principais desafios do relacionamento.

Apresentadora, cantora e atriz, Babi também é psicóloga por formação. Ela iniciou a carreira como modelo, atuou em novelas e minisséries na Globo, no SBT e na Record e apresentou programas que marcaram gerações, como o Erótica MTV e o Programa Livre, no SBT. “Minha formação em psicologia é importante, assim como minha maturidade também. Nossos casais estarão em um novo momento, chegando com questões para trabalharmos no dia a dia e nós vamos acompanhar, acolher, motivar e respeitar cada possibilidade”, antecipa Xavier, que, além de entretenimento, promete incentivar reflexões.

Que todos, público e participantes, tragam à tona o que guardam no fundo do coração para que possamos aprender a forma mais saudável de estar ao lado de alguém. Afinal, da vida, o que levamos é a qualidade dos nossos relacionamentos”, conclui.

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