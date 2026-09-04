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Cultura

Axia chega ao Rock in Rio e diretora fala em ‘futuro guloso de energia’

Coluna GENTE falou com executiva da empresa

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 21h10 | Atualizado em 4 set 2026, 21h26
Mulher de cabelos grisalhos e óculos sorri para a câmera, vestindo blusa preta. Ao fundo, ambiente azul iluminado com telas exibindo rostos e a palavra AXIA, e pessoas interagindo
Leandra Peres, diretora de comunicação e marketing institucional da Axia. (Valmir Moratelli/VEJA)
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Reunindo milhares de pessoas por dia para acompanhar as atrações, o Rock in Rio é conhecido por ser uma área fértil para empresas promoverem ativações de marca. Embora os tradicionais estandes pertençam a marcas de alimentos ou produtos variados, empresas de outros segmentos também enxergam o festival como uma oportunidade. Esse é o caso da Axia Energia, uma empresa de capital aberto que anteriormente era conhecida como Eletrobrás.

A coluna GENTE conversou com a diretora de comunicação e marketing institucional da companhia, Leandra Peres, para entender o objetivo de uma empresa tão “distante” do grande público em promover uma aproximação com os presentes no festival. “Estar aqui e ter uma presença no Rock in Rio é o começo da construção de uma marca que nasceu no ano passado e dá seu primeiro grande passo”, explica Peres.

De acordo com a executiva, o objetivo é criar conexões junto ao público e mostrar que a empresa, mesmo com um nome diferente, segue sendo importante. “Queremos dizer a todos que seguimos sendo fundamentais, e que agora queremos catalisar negócios, estar perto das pessoas e criar conexões para um futuro guloso de energia”, completa.

E o que a Axia preparou para fazer essa conexão? Ora, quem passar pelo estande da empresa vai encontrar duas ativações de marca: um espaço interativo onde o público consegue medir a energia e gravar um vídeo, e um game onde as pessoas colecionam diferentes formas de energia, com direito a prêmios como um corta-vento e ring lights.

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