Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha aos 42 anos

Avril Lavigne anunciou nesta sexta-feira, 13, o nascimento de sua primeira filha. Aos 42 anos, a cantora canadense publicou três fotografias em preto e branco no Instagram para apresentar a bebê, sem informar o nome ou a data de nascimento.

As imagens mostram a mão da recém-nascida entre as de dois adultos e Avril segurando a filha, vestida com uma roupa de estampa de leopardo. Outra fotografia reúne três pares de tênis quadriculados, de tamanhos diferentes, sobre um skate. A publicação pode ser vista no perfil oficial da cantora.

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Na legenda, Avril chamou a filha de sua pequena princesa, em uma referência à música “Girlfriend”, lançada em 2007. A artista não identificou o pai da criança no anúncio.

Vida pessoal longe dos holofotes

A cantora vinha mantendo seus relacionamentos fora da exposição pública. Em 2023, encerrou o noivado com o músico Mod Sun e, posteriormente, teve um relacionamento com o rapper Tyga, também terminado naquele ano, conforme o Los Angeles Times.

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Avril foi casada com Deryck Whibley, vocalista do Sum 41, e com Chad Kroeger, do Nickelback. O anúncio desta sexta-feira marca a primeira vez que a artista compartilha a chegada de um filho.

Conhecida por sucessos como “Complicated”, “Sk8er Boi” e “Girlfriend”, ela levou para as fotografias do nascimento referências à estética que acompanha sua carreira no pop punk, com skate, tênis e estampa de leopardo.