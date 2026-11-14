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Cultura

Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha aos 42 anos

Cantora compartilhou fotos com a bebê nas redes sociais e fez referência ao sucesso “Girlfriend”; nome da criança não foi divulgado

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 12h58 | Atualizado em 14 nov 2026, 13h28
Avril Lavigne em seu show nesta sexta-feira, 9, no Rock in Rio
A cantora vinha mantendo seus relacionamentos fora da exposição pública. (Samuel Kobayashi/Multishow/Reprodução)
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Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha aos 42 anos Priorize VEJA no Google

Avril Lavigne anunciou nesta sexta-feira, 13, o nascimento de sua primeira filha. Aos 42 anos, a cantora canadense publicou três fotografias em preto e branco no Instagram para apresentar a bebê, sem informar o nome ou a data de nascimento. 

As imagens mostram a mão da recém-nascida entre as de dois adultos e Avril segurando a filha, vestida com uma roupa de estampa de leopardo. Outra fotografia reúne três pares de tênis quadriculados, de tamanhos diferentes, sobre um skate. A publicação pode ser vista no perfil oficial da cantora.

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Na legenda, Avril chamou a filha de sua pequena princesa, em uma referência à música “Girlfriend”, lançada em 2007. A artista não identificou o pai da criança no anúncio.

Vida pessoal longe dos holofotes

A cantora vinha mantendo seus relacionamentos fora da exposição pública. Em 2023, encerrou o noivado com o músico Mod Sun e, posteriormente, teve um relacionamento com o rapper Tyga, também terminado naquele ano, conforme o Los Angeles Times.

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Avril foi casada com Deryck Whibley, vocalista do Sum 41, e com Chad Kroeger, do Nickelback. O anúncio desta sexta-feira marca a primeira vez que a artista compartilha a chegada de um filho.

Conhecida por sucessos como “Complicated”, “Sk8er Boi” e “Girlfriend”, ela levou para as fotografias do nascimento referências à estética que acompanha sua carreira no pop punk, com skate, tênis e estampa de leopardo.

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