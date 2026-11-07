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Cultura

Avião do cantor Zé Felipe sofre pane durante tentativa de decolagem em Goiânia

Sertanejo viajaria para festa de aniversário de amigo em Maceió ao lado de influenciadora Rafa Uccman

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 13h51
Zé Felipe
Zé Felipe (Reprodução/Instagram)
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Avião do cantor Zé Felipe sofre pane durante tentativa de decolagem em Goiânia Priorize VEJA no Google

O cantor Zé Felipe e a influenciadora Rafa Uccman passaram por um susto na noite de sexta-feira, 6, quando o avião em que estavam apresentou uma pane durante uma tentativa de decolagem em Goiânia, com destino a Maceió, em Alagoas. A aeronave começou a ganhar velocidade na pista quando um forte estrondo foi ouvido, acompanhado de uma alteração na pressão da cabine. Diante do problema, os pilotos interromperam o procedimento e decidiram verificar as condições do avião.

Rafa relatou o episódio nas redes sociais e contou que os passageiros sentiram uma pressão intensa nos ouvidos. Uma luz também acendeu no painel da aeronave, aumentando a preocupação de quem estava a bordo. Segundo a influenciadora, o barulho parecia vir da turbina. O grupo aguardou esclarecimentos sobre a falha, mas acabou desistindo de seguir viagem naquele avião. “Além do barulho muito forte, muito alto, a gente começou a sentir a pressurização da cabine extremamente forte. Sabe quando você vai decolar e o ouvido entope? Só que foi do nada. Gente, foi bizarro”, resumiu a influenciadora.

Depois do incidente, Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe, ofereceu seu jatinho para transportar os passageiros até Maceió. A alternativa, porém, também não avançou: havia apenas um copiloto disponível, sem um piloto habilitado para assumir o comando. Rafa explicou que a tripulação da aeronave utilizada pertencia ao avião de Leonardo, pai do cantor, enquanto os pilotos do próprio Zé Felipe estavam nos Estados Unidos.

A sequência de contratempos levou o grupo a interpretar os acontecimentos como um motivo para não insistir na viagem. Segundo Rafa, os problemas envolvendo as duas aeronaves deixaram os passageiros receosos de tentar novamente. O episódio também impediu que Zé Felipe cumprisse o compromisso profissional que tinha naquela noite.

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O destino do grupo era a comemoração do aniversário do influenciador Alvaro, em Maceió, onde o cantor faria uma apresentação. Zé Felipe confirmou que seu avião particular estava em manutenção e que, por esse motivo, utilizaria a aeronave de Leonardo. Após a pane, ele também explicou que a oferta de Virginia não resolveu o problema logístico.

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Em seu relato, o cantor demonstrou frustração por não conseguir participar da festa, especialmente porque esperava encontrar amigos e cantar para o aniversariante. Ele afirmou que estava animado com o compromisso e lamentou ter de cancelar a viagem. Apesar da decepção, disse acreditar que outras oportunidades de se apresentar para o grupo de amigos ainda surgirão.

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