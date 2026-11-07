Avião do cantor Zé Felipe sofre pane durante tentativa de decolagem em Goiânia

O cantor Zé Felipe e a influenciadora Rafa Uccman passaram por um susto na noite de sexta-feira, 6, quando o avião em que estavam apresentou uma pane durante uma tentativa de decolagem em Goiânia, com destino a Maceió, em Alagoas. A aeronave começou a ganhar velocidade na pista quando um forte estrondo foi ouvido, acompanhado de uma alteração na pressão da cabine. Diante do problema, os pilotos interromperam o procedimento e decidiram verificar as condições do avião.

Rafa relatou o episódio nas redes sociais e contou que os passageiros sentiram uma pressão intensa nos ouvidos. Uma luz também acendeu no painel da aeronave, aumentando a preocupação de quem estava a bordo. Segundo a influenciadora, o barulho parecia vir da turbina. O grupo aguardou esclarecimentos sobre a falha, mas acabou desistindo de seguir viagem naquele avião. “Além do barulho muito forte, muito alto, a gente começou a sentir a pressurização da cabine extremamente forte. Sabe quando você vai decolar e o ouvido entope? Só que foi do nada. Gente, foi bizarro”, resumiu a influenciadora.

Depois do incidente, Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe, ofereceu seu jatinho para transportar os passageiros até Maceió. A alternativa, porém, também não avançou: havia apenas um copiloto disponível, sem um piloto habilitado para assumir o comando. Rafa explicou que a tripulação da aeronave utilizada pertencia ao avião de Leonardo, pai do cantor, enquanto os pilotos do próprio Zé Felipe estavam nos Estados Unidos.

A sequência de contratempos levou o grupo a interpretar os acontecimentos como um motivo para não insistir na viagem. Segundo Rafa, os problemas envolvendo as duas aeronaves deixaram os passageiros receosos de tentar novamente. O episódio também impediu que Zé Felipe cumprisse o compromisso profissional que tinha naquela noite.

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O destino do grupo era a comemoração do aniversário do influenciador Alvaro, em Maceió, onde o cantor faria uma apresentação. Zé Felipe confirmou que seu avião particular estava em manutenção e que, por esse motivo, utilizaria a aeronave de Leonardo. Após a pane, ele também explicou que a oferta de Virginia não resolveu o problema logístico.

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Em seu relato, o cantor demonstrou frustração por não conseguir participar da festa, especialmente porque esperava encontrar amigos e cantar para o aniversariante. Ele afirmou que estava animado com o compromisso e lamentou ter de cancelar a viagem. Apesar da decepção, disse acreditar que outras oportunidades de se apresentar para o grupo de amigos ainda surgirão.