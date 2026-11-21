Avião de Rosenda entra em situação de emergência: confira resumo de Lá Na Minha Terra nestw sábado, 21/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 12 no ar dia 21, sábado
Brícia e Maria Lina conversam sobre Rosenda, elas lembram que o pai achou Brícia bebê, abandonada. Rosenda entra no avião para São Paulo, tensa. No Jóquei, Cesário comemora com Ezequiel e Tânia que deu certo a cirurgia da égua. Raimundo Gerardo fica feliz quando percebe que Socorro está interessada em Damaso. Marleide alerta os pais sobre Celestina. Lourdes conversa com Elias sobre seu pai. Jacinta cobra casamento de Gofredo mais uma vez. Avião de Rosenda entra em situação de emergência.