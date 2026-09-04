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Cultura

Avião com cantora sertaneja do hit ‘Peão Todo Tatuado’ faz pouso de emergência

Mariana Fagundes passou susto em Goiânia

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 09h58 | Atualizado em 4 set 2026, 10h05
Mulher de pele clara, cabelos castanhos longos e ondulados, com mechas mais claras, sorri levemente para a câmera. Ela usa maquiagem discreta e um colar com pingente brilhante. O fundo é liso e claro
A cantora Mariana Fagundes, do hit 'Peão Todo Tatuado'  (Reprodução/Instagram)
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O avião da cantora Mariana Fagundes, dona do hit Peão Todo Tatuado, precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia na manhã de quinta-feira, 3 de setembro. Em suas redes sociais, a artista explicou que embarcou na aeronave em direção ao Rio de Janeiro, mas o gerador parou durante o voo. Depois do susto, Mariana disse estar bem e tranquilizou os fãs, avisando que trocou de avião para continuar a viagem.

O compromisso de Mariana era uma gravação na Globo, no Domingão com Huck, que vai ao ar em breve. Antes, ela tinha feito um show em Canaã dos Carajás, no Pará. Depois de passar pelo Rio, ela viajou rumo ao Tocantins, onde faria outro show.

“Fizemos um showzão, acabamos o show e entramos no avião rumo ao Rio de Janeiro. Tivemos um probleminha sério no avião, parou o gerador e fizemos um pouso de emergência aqui em Goiânia, mas tudo certo, graças a Deus”, disse Mariana.

Mariana Fagundes ficou nacionalmente conhecida graças à parceria com o cantor Jeninho, um dos maiores sucessos das redes sociais em 2026. O sucesso faz parte do DVD Abacaxi Pegou Preço, gravado em Goiânia, em janeiro deste ano. No YouTube, o clipe de Peão Todo Tatuado, lançado em março de 2026, já acumula mais de 112 milhões de visualizações.

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