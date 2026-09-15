Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Cultura

Avenida Brasil 2: qual vai ser a história da novela com o retorno de Carminha

Adriana Esteves retorna ao papel da vilã icônica -- agora regenerada -- em trama ambientada no Divino, 14 anos após os acontecimentos do folhetim original

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 16h24
carminha
Carminha (Adriana Esteves), vilã da novela das 9 da Globo em 2012 (Reprodução/TV Globo)
Continua após publicidade
Avenida Brasil 2: qual vai ser a história da novela com o retorno de Carminha Priorizar nos meus resultados Google

A volta de Carminha (Adriana Esteves) ao Divino será o ponto de partida de Avenida Brasil 2, continuação de um dos maiores sucessos da Globo. Quatorze anos depois dos acontecimentos da novela original, exibida em 2012, o bairro suburbano aparece transformado, assim como parte de seus antigos moradores. Tufão (Murilo Benício) estará consolidado como um empresário de sucesso, enquanto a família tenta seguir em frente. É nesse cenário que a antiga vilã ressurge com uma imagem completamente diferente daquela que deixou para trás — regenerada e querendo o perdão de todos que magoou na primeira fase da história criada por João Emanuel Carneiro. 

Depois de cumprir pena na prisão, Carminha passa a se dedicar a ações sociais voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade após a desativação do lixão. A atuação lhe rende reconhecimento público e alimenta a percepção de que ela teria conseguido mudar. Sob o nome de Carmen Lúcia Araújo, ela busca reconstruir sua reputação e, sobretudo, recuperar a relação com Agatha (Karol Lannes), sua filha negligenciada durante a infância. A aproximação com a família de Tufão, porém, coloca uma questão no centro da história: a redenção de Carminha é verdadeira ou faz parte de uma nova estratégia?

A nova trama volta a colocar Carminha e Nina (Débora Falabella) no centro dos acontecimentos, mas em circunstâncias diferentes das vividas na primeira novela. A chegada de novos personagens também altera as relações no Divino. Um deles é Renan Vitória (Thomás Aquino), liderança em ascensão no bairro que passa a se aproximar de Carminha. A relação entre os dois será marcada por uma disputa silenciosa por influência, em uma dinâmica na qual ninguém parece ter certeza sobre quem está manipulando quem.

Continua após a publicidade

A continuação também pretende ampliar o retrato do subúrbio carioca, combinando suspense, humor e conflitos familiares. Salomé (Thalita Carauta) surge como uma das figuras responsáveis pelo alívio cômico, enquanto Jade (Jéssica Ellen) enfrenta outro tipo de batalha: determinada a estudar engenharia genética nos Estados Unidos, ela tenta romper com um relacionamento tóxico e construir uma vida independente. Romances, ciúmes, fofocas e disputas cotidianas completam o mosaico de histórias que movimentará o bairro.

Siga
Continua após a publicidade

A produção reúne novamente João Emanuel Carneiro e Ricardo Waddington, responsáveis, respectivamente, pela criação e pela direção artística. A proposta é preservar a velocidade narrativa que marcou a novela original, mas colocar os personagens conhecidos diante de conflitos inéditos. Além de Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Karol Lannes, Thomás Aquino, Thalita Carauta e Jéssica Ellen, o elenco inclui nomes como Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Karine Teles, Juliano Cazarré, Leticia Isnard, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes, Drico Alves, Thiago Rodrigues e Fábio Scalon.

Continua após a publicidade

Com estreia prevista para janeiro de 2027, Avenida Brasil 2 será produzida pelos Estúdios Globo e terá direção geral de Henrique Sauer, além de direção de André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França. A produção é de Gustavo Rebelo e Bruna Ferreira, com produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim. No centro da história estará novamente uma pergunta sobre confiança: depois de tantos anos, o Divino está diante de uma nova Carminha — ou de uma velha ameaça usando uma nova máscara?

Publicidade
TAGS:
Avenida Brasil
Globo
novela das nove
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).