Avenida Brasil 2: qual vai ser a história da novela com o retorno de Carminha

A volta de Carminha (Adriana Esteves) ao Divino será o ponto de partida de Avenida Brasil 2, continuação de um dos maiores sucessos da Globo. Quatorze anos depois dos acontecimentos da novela original, exibida em 2012, o bairro suburbano aparece transformado, assim como parte de seus antigos moradores. Tufão (Murilo Benício) estará consolidado como um empresário de sucesso, enquanto a família tenta seguir em frente. É nesse cenário que a antiga vilã ressurge com uma imagem completamente diferente daquela que deixou para trás — regenerada e querendo o perdão de todos que magoou na primeira fase da história criada por João Emanuel Carneiro.

Depois de cumprir pena na prisão, Carminha passa a se dedicar a ações sociais voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade após a desativação do lixão. A atuação lhe rende reconhecimento público e alimenta a percepção de que ela teria conseguido mudar. Sob o nome de Carmen Lúcia Araújo, ela busca reconstruir sua reputação e, sobretudo, recuperar a relação com Agatha (Karol Lannes), sua filha negligenciada durante a infância. A aproximação com a família de Tufão, porém, coloca uma questão no centro da história: a redenção de Carminha é verdadeira ou faz parte de uma nova estratégia?

A nova trama volta a colocar Carminha e Nina (Débora Falabella) no centro dos acontecimentos, mas em circunstâncias diferentes das vividas na primeira novela. A chegada de novos personagens também altera as relações no Divino. Um deles é Renan Vitória (Thomás Aquino), liderança em ascensão no bairro que passa a se aproximar de Carminha. A relação entre os dois será marcada por uma disputa silenciosa por influência, em uma dinâmica na qual ninguém parece ter certeza sobre quem está manipulando quem.

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A continuação também pretende ampliar o retrato do subúrbio carioca, combinando suspense, humor e conflitos familiares. Salomé (Thalita Carauta) surge como uma das figuras responsáveis pelo alívio cômico, enquanto Jade (Jéssica Ellen) enfrenta outro tipo de batalha: determinada a estudar engenharia genética nos Estados Unidos, ela tenta romper com um relacionamento tóxico e construir uma vida independente. Romances, ciúmes, fofocas e disputas cotidianas completam o mosaico de histórias que movimentará o bairro.

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A produção reúne novamente João Emanuel Carneiro e Ricardo Waddington, responsáveis, respectivamente, pela criação e pela direção artística. A proposta é preservar a velocidade narrativa que marcou a novela original, mas colocar os personagens conhecidos diante de conflitos inéditos. Além de Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Karol Lannes, Thomás Aquino, Thalita Carauta e Jéssica Ellen, o elenco inclui nomes como Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Karine Teles, Juliano Cazarré, Leticia Isnard, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes, Drico Alves, Thiago Rodrigues e Fábio Scalon.

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Com estreia prevista para janeiro de 2027, Avenida Brasil 2 será produzida pelos Estúdios Globo e terá direção geral de Henrique Sauer, além de direção de André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França. A produção é de Gustavo Rebelo e Bruna Ferreira, com produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim. No centro da história estará novamente uma pergunta sobre confiança: depois de tantos anos, o Divino está diante de uma nova Carminha — ou de uma velha ameaça usando uma nova máscara?