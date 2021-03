‘Avatar’ tira de ‘Vingadores’ posto de maior bilheteria da história

Lançado em 2009, o filme Avatar retomou o posto de maior bilheteria da história, ao alcançar a marca de 2,8 bilhões de dólares. O feito foi possível com uma ajudinha da China, que colocou o longa de James Cameron novamente em cartaz, arrecadando em apenas dois dias 12,3 milhões de dólares. Assim, a superprodução volta à liderança do ranking, depois de ser derrubada por Vingadores: Ultimato, em 2019. O filme da Marvel fez 2,79 bilhões em bilheteria – número que só será alterado se, assim como Avatar, ele voltar a ser exibido nos cinemas. Avatar, porém, ainda permanecerá um tempo em cartaz na China, o que deve aumentar a distância entre ele e o segundo colocado.

A trama ambientada no planeta fictício Pandora conquistou a liderança em 2010, quando derrubou Titanic (1997), outro título conduzido por Cameron. Segundo o diretor, a longevidade do filme faz sentido por sua atualidade, mesmo após dez anos de seu lançamento. “Temos mudanças climáticas e desmatamento, nossa relação abusiva com a natureza está num limiar inédito, e Avatar fala sobre isso. Então é um filme atemporal. Críticos disseram que a trama era simples demais, mas não é simples: é universal”, disse o diretor a um site chinês esta semana.

Cameron vem trabalhando, há anos, em quatro sequências para Avatar, previstas para estrear em 2022, 2024, 2026 e 2028.