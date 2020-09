‘Avatar 2’ finaliza gravações e vai estrear treze anos após primeiro filme

A espera pelas sequências de Avatar (2009) finalmente está perto do fim. Após de anos de atraso — e uma pandemia no meio do caminho —, James Cameron finalizou as gravações de Avatar 2, e o terceiro filme da série está encaminhado, com 95% das filmagens concluídas. A informação foi compartilhada pela diretor em uma vídeochamada com Arnold Schwarzenegger, feita diretamente da Nova Zelândia, onde os filmes estão sendo rodados.

No início de julho, a Disney anunciou que a sequência do longa, que vêm sendo postergada desde 2014, teve que ser adiada em mais um ano em função da interrupção das gravações durante a pandemia de coronavírus. “A Covid nos afetou assim como a todo mundo. Perdemos quatro meses e meio de produção e, como resultado, adicionamos mais um ano até a estreia, que vai acontecer em dezembro de 2022”, explicou Cameron.

Com isso, a sequência de Avatar chegará aos cinemas treze anos depois do primeiro filme, que arrecadou 2,8 bilhões de dólares com bilheteria. A fila dos demais longas programados foi jogada para frente: Avatar 3 deve chegar aos cinemas em dezembro de 2024, Avatar 4 em dezembro de 2026 e Avatar 5 em dezembro de 2028.

Confira o vídeo:

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade