🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Cultura

Autora de ‘Pachinko’ volta a explorar as dores da imigração em novo livro

Min Jin Lee se firma como a voz proeminente da diáspora coreana pelo mundo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 08h00
ESCRITA - Min Jin Lee: “Me pergunto se as pessoas realmente ‘vencem’ na vida”
ESCRITA - Min Jin Lee: “Me pergunto se as pessoas realmente ‘vencem’ na vida” (Intrínseca/Divulgação)
Continua após publicidade
Autora de ‘Pachinko’ volta a explorar as dores da imigração em novo livro Priorize VEJA no Google

Aos 7 anos, em 1976, Min Jin Lee emigrou com a família da Coreia do Sul para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Seu país de origem ainda amargava os impactos sociais e econômicos da ocupação japonesa, ocorrida de 1910 a 1945 — período que abarca a Segunda Guerra Mundial —, e também da Guerra da Coreia, conflito que culminou na divisão do país entre Norte e Sul, em 1953. Criada junto de duas irmãs em um modesto apartamento de um quarto no Queens, em Nova York, a menina buscou refúgio nos livros da biblioteca pública do bairro, enquanto os pais, um executivo de marketing e uma professora de piano na terra natal, se desdobravam em um comércio atacadista de joias. A vivência marcada por privações e pela obstinação dos pais imigrantes serve de matéria-prima para a literatura de Lee, que na terça-­feira 6 lança no Brasil Hagwon Americana, livro que a consagra de vez como uma importante testemunha da diáspora coreana pelo mundo.

SÉRIE - Pachinko: sucesso editorial adaptado no Apple TV
SÉRIE - Pachinko: sucesso editorial adaptado no Apple TV (Russ Martin/Apple TV/.)

O título é a terceira parte de uma tetralogia sobre a experiência migratória — a primeira é Free Food for Millionaires (2007), ainda sem tradução no Brasil, seguido pelo acachapante Pachinko (2017). A obra, eleita pelo The New York Times como um dos melhores livros do século XXI, tornou a autora famosa no mundo, especialmente após ser adaptado em uma belíssima série melodramática do Apple TV. Agora, aos 57 anos e naturalizada americana, Min Jin Lee atinge um novo patamar criativo.

Na contramão da onda coreana, que fez da cultura pop e do entretenimento do país asiático uma febre global — dos clichês românticos dos k-dramas, ou doramas, e do gênero musical k-pop —, Lee constrói romances sociais de fôlego e profundidade, mas de leitura acessível e envolvente. “Os cidadãos comuns na Coreia do Sul enfrentam dificuldades na economia, na educação, sofrem com baixa taxa de natalidade e questões de saúde mental — coisas reais que não costumam aparecer nas novelas”, explicou ela em entrevista a VEJA.

Siga
Continua após a publicidade
DRAMA - Outra cena da produção: mergulho histórico
DRAMA - Outra cena da produção: mergulho histórico (Russ Martin/Apple TV/.)

Dedicando cerca de uma década de rigorosa pesquisa sociológica a cada projeto, a escritora expõe as fraturas invisíveis da sobrevivência econômica e a penosa busca por pertencimento. Se em Pachinko ela acompanhou quatro gerações de uma família afetada pelas guerras asiáticas, em Hagwon Americana o foco volta-se para uma obsessão da cultura coreana: o ensino nas hagwons, as escolas de reforço particulares do país — instituições de elite voltadas ao preparo de jovens para o estudo no exterior, especialmente nos Estados Unidos. “Queria analisar a razão por trás dessa esperança de que a educação é uma garantia contra o sofrimento”, contou. “Me pergunto se as pessoas realmente ‘vencem’ na vida.”

Continua após a publicidade

Na trama, o casal John e Helen Koh e seus três filhos enfrentam o descompasso entre a promessa da meritocracia, as engrenagens sociais e dramas particulares enquanto transitam entre Coreia do Sul, Austrália e Estados Unidos. Para estruturar seus romances, Lee realiza milhares de entrevistas com coreanos pelo mundo, trajetórias sintetizadas em seus personagens. A abordagem humanista permite conectar crises globais — como a recessão asiática de 1997 ou a crise financeira de 2008 — ao impacto direto na mesa das famílias, onde a história se traduz no custo do leite, do combustível e das mensalidades escolares.

Capa do livro Hagwon Americana de Min Jin Lee. Uma maçã vermelha com uma mordida revela uma paisagem urbana com prédios e pontes. Quatro pessoas, incluindo estudantes e um executivo, caminham sobre a casca da maçã, que se desenrola como uma estrada. O fundo é azul escuro com letras douradas
HAGWON AMERICANA de Min Jin Lee (tradução de Alessandra Esteche e Lígia Azevedo, Intrínseca, 688 págs., R$ 99,90 e R$ 69,90 em e-book) (./.)
Continua após a publicidade

Sua literatura ilumina também o peso invisível que recai sobre as mulheres imigrantes, pressionadas tanto pelas exigências de sua terra natal quanto pelas cobranças da nova sociedade onde desembarcam. “Esse fardo é tão esmagador que já vi muitas adoecerem extremamente jovens”, observou. Da mesma forma, expõe que a assimilação cultural raramente garante aceitação plena a quem carrega traços estrangeiros. Ainda residindo em Nova York, ao lado do marido — de ascendência europeia e japonesa — e do filho, Sam, Lee sugere que a verdadeira salvação não está no dinheiro ou no status, mas nos laços humanos. Em tempos de conflitos no mundo, ela se firma como uma voz que merece ser ouvida — dentro e longe de casa.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015

Publicidade
TAGS:
Livro Aberto
Livros
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).