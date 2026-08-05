Autora de Garota Exemplar, Gillian Flynn é eleita a melhor autora de thrillers do século XXI

Na lista dos 50 melhores suspenses divulgada pelo The New York Times nesta quarta-feira, 5, a escritora americana Gillian Flynn desponta em primeiro lugar, sendo considerada “a melhor autora de thrillers do século XXI”. Responsável pelo famoso Garota Exemplar, lançado em 2012 e adaptado para o cinema por David Fincher, ela também aparece em 19° lugar no ranking com a obra Objetos Cortantes, de 2006, que também foi adaptada para a televisão.

O suspense, também conhecido por seu título em inglês, Gone Girl, conta a história do misterioso desaparecimento de Amy Dunne (vivida por Rosamund Pike nas telonas) no dia de seu quinto aniversário de casamento com o marido Nick, interpretado por Ben Affleck. Principal suspeito pelo sumiço, o homem se vê diante de uma investigação policial que acaba revelando segredos chocantes que destroem a imagem do ‘casamento perfeito’ que os dois ostentavam.

Mestre em abordar temas como violência, misoginia, manipulação e traumas, Gillian também é roteirista e ex-crítica de televisão, considerada um dos principais nomes do gênero thriller pela criação de histórias de crimes bizarros, como Lugares Escuros e O Adulto.

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