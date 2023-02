Autor dos clássicos ‘Take My Breath Away’ e ‘Danger Zone’ morre aos 68

Tom Whitlock, compositor que assina as letras dos sucessos ‘Take My Breath Away’, do Berlin, e ‘Danger Zone’, de Kenny Loggins, na trilha sonora do filme Top Gun – Ases Indomáveis, morreu aos 68 anos de idade.

Ele estava internado em um centro médico no Tennessee, nos Estados Unidos, e lutava contra a doença de Alzheimer. Whitlock faleceu no último sábado, 18 de fevereiro, e somente nesta sexta-feira, 24, a informação foi divulgada para a imprensa.

As canções de sucesso no filme protagonizado por Tom Cruise em 1986 foram escritas em colaboração com o músico italiano Giorgio Moroder. ‘Take My Breath Away’ ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de melhor canção original em 1987.

A dupla ainda repetiu a parceria nas trilhas sonoras dos filmes Um Tira da Pesada II e Rambo III, entre outros, além de terem escrito a música-tema para os Jogos Olímpicos de 1988 em Seul e a música-tema da Copa do Mundo de 1990, na Itália.