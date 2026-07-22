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Cultura

Autor de ‘Sinais de Fogo’ critica atitude da Globo em filme sobre Preta Gil

Emissora produziu documentário sobre a cantora, um ano após sua morte

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 12h56 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h25
Um homem e uma mulher sorrindo, com fundo pop art colorido. O homem tem cabelo grisalho e barba rala, vestindo blazer bege. A mulher tem cabelos longos e escuros, usando brincos grandes e argolas
Antonio Villeroy, compositor de 'Sinais de Fogo', e Preta Gil (Instagram/Reprodução)
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Coautor de Sinais de Fogo, um dos maiores sucessos de Preta Gil (1974-2025), ao lado de Ana Carolina, o compositor Antonio Villeroy se manifestou após notar que seu nome ficou de fora do documentário em homenagem à cantora, Preta – Eu Não Ando Só. Segundo o artista, sua participação na criação da música foi omitida na edição final da produção da Globo.

“Enviaram-me o trecho em que Ana Carolina diz: ‘a gente fez a música…’ — referindo-se, naturalmente, também a mim. Na edição final, porém, a Globo optou por omitir a referência à minha participação. A história contada assim, deve parecer mais conveniente, mais glamourosa com a Ana Carolina apresentada como única autora. O curioso é que a expressão ‘a gente’ permaneceu no ar, mas, com o corte, Ana acabou parecendo aqueles jogadores de futebol que falam de si mesmos na primeira pessoa do plural. E sabemos que a Ana não fala de si dessa forma”, começou Villeroy em uma publicação nas redes sociais.

Na sequência, Villeroy afirmou que a decisão da emissora não o surpreendeu e criticou o que chamou de “modus operandi da indústria do entretenimento”. “Muitas vezes a realidade é editada para produzir uma versão considerada mais interessante ou mais eficiente do ponto de vista comercial”, declarou.

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O nome de Antonio Villeroy consta como coautor de Sinais de Fogo ao lado de Ana Carolina no cadastro do Ecad, responsável pelo gerenciamento de direitos autorais musicais no Brasil. Na publicação, ele destacou que a emissora sempre soube quem são os autores da obra. “Por isso, a ausência do meu nome não decorre de desconhecimento, mas de uma escolha editorial”, completou. Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre o assunto.

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