Autor de ‘Sapiens’, Yuval Noah Harari marca lançamento de seu novo livro para 2027

Em 21 de setembro de 2027, o novo livro de Yuval Noah Harari, As leis da história chega ao Brasil pela Companhia das Letras, indo na onda de seu maior sucesso editorial, Sapiens – Uma Breve História da Humanidade (2011), para investigar as leis que regem o fluxo e o refluxo da história.

Na obra, o historiador israelense analisa acontecimentos como a queda do Império Romano, a Revolução Francesa e a Segunda Guerra Mundial para investigar padrões que se repetem ao longo do tempo. Harari identifica seis “leis” que, segundo ele, ajudam a explicar o movimento das sociedades — da ascensão e queda de impérios à consolidação de religiões e à concentração de poder entre nações.

A proposta, porém, não é transformar essas regras em uma fórmula para prever o futuro. Para Harari, a história permanece em aberto e pode seguir caminhos diferentes a partir das escolhas feitas no presente. “Este livro é minha tentativa de identificar e explorar essas leis, porque acredito que conhecê-las pode nos ajudar a viver de maneira mais feliz e também mais responsável. Como a história é radicalmente aberta, temos grande responsabilidade moral. O que fizermos nos próximos anos pode conduzir o curso da história por caminhos completamente diferentes.”, afirma o autor.

Harari, que hoje soma mais de 55 milhões de exemplares vendidos e traduzidos para 65 idiomas, se tornou conhecido internacionalmente com Sapiens: Uma breve história da humanidade, que vendeu quase 29 milhões de exemplares desde sua primeira publicação, em 2013. O título também permaneceu por mais de 220 semanas na lista de best-sellers do The New York Times.

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O livro foi seguido por Homo Deus: Uma breve história do amanhã, 21 lições para o século 21 e Nexus: Uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à inteligência artificial. Harari teve suas obras adaptadas para os quadrinhos com a série Sapiens, e é autor de Implacáveis, coleção de livros voltada ao público infantil.

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