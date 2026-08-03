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Cultura

Autor de ‘Ilariê’, de Xuxa, abandona carreira por conversão religiosa

Cid Guerreiro também é autor de 'Tindolelê'

Por Giovanna Fraguito 3 ago 2026, 16h13
Cid Guerreiro
 (Reprodução/Instagram)
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Autor de ‘Ilariê’, de Xuxa, abandona carreira por conversão religiosa Priorizar nos meus resultados Google

“Antes um artista agora um Adorador”: essa é a frase que Cid Guerreiro, 66, autor de Ilariê, um dos maiores sucessos de Xuxa, usa na biografia do seu perfil no Instagram. A música, que encerra o show da turnê O último voo da nave, é cantada pela apresentadora em três idiomas: português, inglês e espanhol; e fez o músico ficar milionário. “Tive todo o sucesso que busquei. Fui milionário, ganhava mais de um milhão e não sabia o valor do dinheiro”, contou ele em um podcast.

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Cid também é autor de Tindolelê, outro grande sucesso da artista. A trajetória como cantor pop foi interrompida após sua conversão religiosa. “Com todo o dinheiro, fama e sucesso, não tinha felicidade. Vivia dentro de um quarto de hotel, saia para a van, da van para o show, do show para o hotel. Fazia shows terça, quarta, quinta. E dois shows por dia às sextas, sábado e domingo. Não tinha vida. Ninguém sabe o que é a podridão de um homem quando ele começa a se subverser. Ele começa a desvalorizar aquilo que ele almejou um dia. E passei por isso. Hoje, toda a minha história é no gospel, pregando o evangélico e levando a palavra do Senhor”.

Hoje, ele é cantor gospel e missionário em uma igreja evangélica em Aquiraz, no Ceará, onde mora com a mulher, Andrea Meirelles, com quem é casado há 35 anos. O casal tem dois filhos e um neto.

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