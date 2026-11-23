A participação de Claudia Raia e Sasha Meneghel no Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo, 22, chamou atenção dos internautas por um detalhe: as duas não interagiram durante o programa. Enquanto a atriz integrava o júri do quadro Dança dos Famosos, a filha de Xuxa Meneghel participou da atração ao lado do marido, João Lucas, para falar sobre a gravidez do primeiro filho. A ausência de aproximação entre elas reacendeu uma antiga polêmica envolvendo Enzo Celulari.

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A especulação remete a janeiro de 2024, quando Enzo teria afirmado, durante uma conversa entre amigos, que João Lucas havia se casado com Sasha por interesse. A declaração teria provocado o afastamento do grupo, que também incluía Bruna Marquezine, ex-namorada de Enzo. Na época, os três deixaram de seguir o empresário nas redes sociais.

Diante da repercussão, Enzo não confirmou a acusação. “Não fiquei chateado. Fofoca vem e vai o tempo todo. Já falaram tanta coisa que não é verdade. Não vou nem me retratar sobre isso, nunca me retratei. Está tudo certo da minha parte”, declarou. João Lucas também comentou o afastamento durante o Carnaval daquele ano: “Na vida, a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade”.

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