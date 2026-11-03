Aurelinda sofre: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 03/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 190 – dia 03, terça-feira
Jendal conclui que Menemi esteja apoiando os rebeldes, e pede ajuda a Campbell e Mackenzie. Manoel avisa a Diógenes que acredita que Fortunato tenha ido a Recife atrás de Maria Helena e Murilo. Dôra anuncia a Bartô que o governador o destituiu do cargo de prefeito, nomeando Sebastião interinamente para cuidar da cidade. Graça se insinua para Mauro. Durante a festa-surpresa para Ritinha, Diógenes confessa à menina que é seu pai. Aurelinda sofre, e é amparada por Marta. Ritinha pede a Viriato para deixar a casa de Diógenes. Fuad pede a mão de Belmira em namoro para Viriato. Menemi e José/Zambi iniciam o movimento para libertar Alika de Jendal.