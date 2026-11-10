Áudio de Erasmo Carlos expõe falta de pagamento de shows e acirra briga por herança  

Uma gravação de Erasmo Carlos, na qual demonstra insatisfação com a falta de pagamentos por suas apresentações musicais, foi levada à Justiça em uma disputa patrimonial envolvendo os filhos Leonardo e Gil e a viúva, Fernanda Maria Aristides Passos Esteves. O áudio, enviado pelo artista ao filho Leonardo durante uma turnê em Pirapora (MG), foi anexado a uma petição apresentada em 9 de novembro à 44ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro à qual a coluna GENTE teve acesso com exclusividade.

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A gravação, segundo a transcrição apresentada pelos advogados de Fernanda, registra um desabafo do cantor sobre a ausência de repasses financeiros referentes a shows realizados em 2019/2020. Erasmo também reclama de não receber prestações de contas e diz que gostaria de participar das decisões para entender o que estava acontecendo com os valores de seu trabalho. “Uma porrada de shows esse ano que eu já fiz e tudo, e nem um tostão pintou na minha conta, filho”, afirma o artista.

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Em outro trecho, Erasmo compara sua situação a de alguém que trabalha sem receber pelo próprio esforço. “Me dá a sensação, sabe, que eu estou trabalhando de graça, ou então estou pagando para trabalhar”, diz.

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Falta de informações sobre recursos

O cantor também relata no áudio que, anteriormente, recebia as prestações de contas entre 15 e 20 dias depois das apresentações. Na ocasião registrada, porém, afirma que os documentos estavam atrasados e que não conseguia obter informações suficientes sobre os negócios. A gravação ganhou relevância no atual processo, porque a defesa de Fernanda procura demonstrar que as dificuldades de acesso a recursos e informações financeiras não seriam uma questão recente na dinâmica patrimonial da família.

Para os advogados de Fernanda, o episódio ajuda a contextualizar o atual conflito. A defesa sustenta que, antes da morte do artista, já havia reclamações relacionadas à falta de informações sobre os recursos provenientes de sua atividade profissional. Agora, segundo a argumentação apresentada, a viúva enfrenta uma situação semelhante em relação aos rendimentos que reivindica.

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A defesa sustenta que a situação é especialmente grave, porque Fernanda recebe pensão por morte de aproximadamente R$ 3.372,19 mensais e depende desses recursos para subsistência. O pedido de reconsideração da tutela de urgência, apresentado em agosto e reiterado em novembro, ainda aguardava apreciação judicial, conforme a petição.

Os advogados pedem a revogação da medida e a liberação dos aluguéis já depositados judicialmente, além dos pagamentos futuros. Como alternativa, solicitam que pelo menos 50% dos valores sejam disponibilizados à viúva. A ação envolve uma cobrança de R$ 168.739,48.

Rompimento com Rei

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Leonardo cuidou da gestão da carreira e dos negócios do pai por dez anos, além de administrar a gravadora independente Coqueiro Verde Records junto com ele.

Após a morte de Erasmo em novembro de 2022, Leonardo passou a integrar a equipe de Roberto Carlos, sendo responsável pela contratação e agendamento dos shows do cantor. Em agosto, a parceria profissional entre Leonardo e Roberto Carlos chegou ao fim: A equipe de Roberto divulgou que a saída de Leonardo ocorreu de forma amigável e em comum acordo.

Entretanto, conforme apurado pela coluna GENTE, o rompimento teria sido influenciado pela disputa judicial entre Leonardo e Fernanda, por causa da herança e de transferências bancárias. Roberto manteve proximidade e apoio a Fernanda, o que desgastou a relação com os filhos do amigo.

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Defesa sustenta violência patrimonial

Os advogados da viúva classificam a atual retenção dos recursos como violência processual e patrimonial contra Fernanda. A petição invoca a Lei Maria da Penha, o Código de Processo Civil e a Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para o julgamento com perspectiva de gênero.

A defesa também pede que o juízo reconheça litigância de má-fé e aplique sanções processuais aos autores. Solicita, ainda, que a tutela seja revogada e que os valores não sejam liberados aos demais envolvidos enquanto não houver garantia integral da execução trabalhista mencionada.

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A defesa de Leonardo foi procurada, mas preferiu não se manifestar sobre o assunto.