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Cultura

Áudio de Erasmo Carlos expõe falta de pagamento de shows e acirra briga por herança  

Em gravação levada à Justiça e obtida com exclusividade pela coluna GENTE, cantor cobrou prestação de contas de suas apresentações dois anos antes de morrer

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 07h00
Erasmo Carlos
Erasmo Carlos  (./Divulgação)
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Áudio de Erasmo Carlos expõe falta de pagamento de shows e acirra briga por herança   Priorize VEJA no Google

Uma gravação de Erasmo Carlos, na qual demonstra insatisfação com a falta de pagamentos por suas apresentações musicais, foi levada à Justiça em uma disputa patrimonial envolvendo os filhos Leonardo e Gil e a viúva, Fernanda Maria Aristides Passos Esteves. O áudio, enviado pelo artista ao filho Leonardo durante uma turnê em Pirapora (MG), foi anexado a uma petição apresentada em 9 de novembro à 44ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro à qual a coluna GENTE teve acesso com exclusividade.

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A gravação, segundo a transcrição apresentada pelos advogados de Fernanda, registra um desabafo do cantor sobre a ausência de repasses financeiros referentes a shows realizados em 2019/2020. Erasmo também reclama de não receber prestações de contas e diz que gostaria de participar das decisões para entender o que estava acontecendo com os valores de seu trabalho. “Uma porrada de shows esse ano que eu já fiz e tudo, e nem um tostão pintou na minha conta, filho”, afirma o artista.

Leia também: Disputa pela herança de Erasmo Carlos: linha do tempo comprova imbróglio

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Em outro trecho, Erasmo compara sua situação a de alguém que trabalha sem receber pelo próprio esforço. “Me dá a sensação, sabe, que eu estou trabalhando de graça, ou então estou pagando para trabalhar”, diz.

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Falta de informações sobre recursos

O cantor também relata no áudio que, anteriormente, recebia as prestações de contas entre 15 e 20 dias depois das apresentações. Na ocasião registrada, porém, afirma que os documentos estavam atrasados e que não conseguia obter informações suficientes sobre os negócios. A gravação ganhou relevância no atual processo, porque a defesa de Fernanda procura demonstrar que as dificuldades de acesso a recursos e informações financeiras não seriam uma questão recente na dinâmica patrimonial da família.

Para os advogados de Fernanda, o episódio ajuda a contextualizar o atual conflito. A defesa sustenta que, antes da morte do artista, já havia reclamações relacionadas à falta de informações sobre os recursos provenientes de sua atividade profissional. Agora, segundo a argumentação apresentada, a viúva enfrenta uma situação semelhante em relação aos rendimentos que reivindica.

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A defesa sustenta que a situação é especialmente grave, porque Fernanda recebe pensão por morte de aproximadamente R$ 3.372,19 mensais e depende desses recursos para subsistência. O pedido de reconsideração da tutela de urgência, apresentado em agosto e reiterado em novembro, ainda aguardava apreciação judicial, conforme a petição.

Os advogados pedem a revogação da medida e a liberação dos aluguéis já depositados judicialmente, além dos pagamentos futuros. Como alternativa, solicitam que pelo menos 50% dos valores sejam disponibilizados à viúva. A ação envolve uma cobrança de R$ 168.739,48.

Rompimento com Rei

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Leonardo cuidou da gestão da carreira e dos negócios do pai por dez anos, além de administrar a gravadora independente Coqueiro Verde Records junto com ele.

Após a morte de Erasmo em novembro de 2022, Leonardo passou a integrar a equipe de Roberto Carlos, sendo responsável pela contratação e agendamento dos shows do cantor. Em agosto, a parceria profissional entre Leonardo e Roberto Carlos chegou ao fim: A equipe de Roberto divulgou que a saída de Leonardo ocorreu de forma amigável e em comum acordo.

Entretanto, conforme apurado pela coluna GENTE, o rompimento teria sido influenciado pela disputa judicial entre Leonardo e Fernanda, por causa da herança e de transferências bancárias. Roberto manteve proximidade e apoio a Fernanda, o que desgastou a relação com os filhos do amigo.

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Defesa sustenta violência patrimonial

Os advogados da viúva classificam a atual retenção dos recursos como violência processual e patrimonial contra Fernanda. A petição invoca a Lei Maria da Penha, o Código de Processo Civil e a Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para o julgamento com perspectiva de gênero.

A defesa também pede que o juízo reconheça litigância de má-fé e aplique sanções processuais aos autores. Solicita, ainda, que a tutela seja revogada e que os valores não sejam liberados aos demais envolvidos enquanto não houver garantia integral da execução trabalhista mencionada.

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A defesa de Leonardo foi procurada, mas preferiu não se manifestar sobre o assunto.

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