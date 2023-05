Audiências sobre herança de Gugu são adiadas em um mês

A terça e quarta-feira desta semana, dias 23 e 24, seriam marcadas pelas audiências judiciais sobre a herança do apresentador Gugu Liberato, mas os testemunhos foram adiados para o próximo mês pelo juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo. O motivo são conflitos de agenda — as novas datas devem acomodar todas as testemunhas que serão ouvidas.

A ocasião traria à tona novos depoimentos acerca da ação de Rose Miriam di Matteo, que procura o reconhecimento de sua união estável com Gugu, com quem teve três filhos: João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia Liberato. Ouvidas na audiência de segunda-feira, 22, as irmãs prestaram declarações em apoio à mãe, enquanto o primogênito permaneceu calado. Ao lado da tia Aparecida Liberato, ele se opõe à ação.

A disputa que dividiu a família busca repartir o espólio bilionário da personalidade televisiva. Rose nunca chegou a se casar com Gugu, nem consta no testamento assinado por ele em 2011. O casal se conheceu nos anos 1980, quando ela atuava como assistente de palco no programa Viva a Noite. Apesar dos filhos, moravam em casas separadas no Brasil. Caso a Justiça determine a legitimidade de sua união estável, a matriarca passa a receber 50% de metade da herança deixada por Gugu, que atualmente está repartida entre seus filhos e cinco sobrinhos. A outra metade, obrigatoriamente, é transmitida aos três filhos, João, Marina e Sofia.

Em janeiro, o chef Thiago Salvático também buscou o reconhecimento de sua união com o apresentador na Justiça, mas não obteve êxito. Gugu faleceu em decorrência de um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O processo corre em segredo de Justiça e continuará em junho.

Continua após a publicidade

Siga