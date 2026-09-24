Atrizes são detidas em protesto contra Netanyahu em Nova York

As atrizes Susan Sarandon, 79, Hannah Einbinder, 31, e Cynthia Nixon, 60, foram detidas nesta quinta-feira, 24, durante um protesto contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Nova York. O ato ocorreu nos arredores da sede da ONU, em Manhattan, enquanto o premiê israelense participava da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A manifestação foi organizada pela Jewish Voice for Peace e reuniu centenas de pessoas. Elliot Page, 39, também esteve entre os participantes do ato. Susan foi fotografada sendo levada por policiais enquanto vestia uma camiseta com a frase “Fund people, not bombs” (“Financiem pessoas, não bombas”, em tradução livre). Hannah, estrela de Hacks, também já vinha se posicionando publicamente sobre a guerra em Gaza e, antes da manifestação, afirmou que se sentia obrigada a participar “como judia, americana e ser humano”.

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