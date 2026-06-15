Atriz trans culpa governo de Donald Trump por redução de 90% de sua renda

Vencedora de um Emmy por seu papel em Orange Is the New Black, a atriz Laverne Cox revelou recentemente que perdeu 90% de sua renda nos últimos anos devido aos ataques do governo de Donald Trump a questões como ideologia de gênero e diversidade, equidade e inclusão. Em entrevista recente ao The Guardian, a artista revelou que suas palestras corporativas e seu trabalho como professora também diminuíram drasticamente.

“Este regime ameaçou cortar o financiamento de qualquer faculdade ou universidade que promova a ideologia de gênero e a diversidade, equidade e inclusão”, afirmou Cox. “Mesmo que eu estivesse lecionando uma disciplina de atuação para pós-graduação, isso poderia ser interpretado como promoção da ideologia trans. Essa é a realidade”.

“Não estou reclamando, sou muito abençoada. Acho que o importante a notar é que, se a renda de Laverne Cox diminuiu significativamente, o que dizer de todas as outras pessoas trans que não são tão privilegiadas e abençoadas quanto eu? Há consequências materiais para esse tipo de discriminação e busca por bodes expiatórios”, continuou.

Cox revelou que durante o período do Projeto 2025 para a reeleição de Trump, as campanhas divulgadas já eram explicitamente contrárias às políticas de diversidade, equidade e inclusão: “Todas essas palavras tiveram que ser retiradas de todas as leis, políticas e documentos governamentais: gênero, ideologia de gênero, identidade de gênero, LGBTQ, DEI, aborto, contracepção”.

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Em janeiro do ano passado, pouco antes da cerimônia do Globo de Ouro, a atriz encerrou sua participação como apresentadora do programa Live From the Red Carpet do canal E!, onde atuou por três anos.

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