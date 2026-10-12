Atriz Selma Blair é detida após morder comissários de bordo em voo

A atriz Selma Blair, 54, foi detida após um voo de Los Angeles para Nova York por ter agredido fisicamente e ferido dois comissários de bordo, informaram autoridades nesta segunda-feira, 12. Selma foi detida no fim da noite de domingo, 11, quando o avião da Delta Air Lines estava estacionado no portão de embarque do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. Segundo o portal TMZ, a atriz teria tentado abrir a porta do avião durante o voo. Os comissários, então, intervieram e foram agredidos.

Conhecida por filmes como Segundas Intenções, de 1999, e Legalmente Loira, de 2001, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2018. O caso ainda será analisado por um tribunal federal no Brooklyn responsável por infrações de menor gravidade.

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