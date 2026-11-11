Atriz israelense Bar Belfer morre após grave crise epiléptica

A atriz Bar Belfer morreu neste domingo, 8, aos 37 anos. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Star, um representante da família afirmou que a artista israelense foi vítima de uma grave crise epiléptica, e que seus entes queridos precisavam de “tempo e espaço para assimilar a perda e lidar com o luto em privacidade”.

Belfer ficou famosa por sua atuação no filme Alguém para Correr Comigo (2006), baseado no célebre romance de David Grossmann, e é dona de uma trajetória de vida marcada pelo recomeço. Em 2010, a atriz teve que interromper a carreira após sofrer um grave acidente enquanto servia às Forças de Defesa de Israel, tendo sua capacidade de andar, falar e se comunicar comprometida. Após uma intensa recuperação, a artista conseguiu retomar a carreira em 2016.

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