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Cultura

Atriz israelense Bar Belfer morre após grave crise epiléptica

Artista de 37 anos era famosa por sua atuação em 'Alguém para Correr Comigo'

Por Flávio Monteiro 11 nov 2026, 16h04
Mulher jovem de cabelo curto e franja, sorrindo e olhando para o lado, vestindo blusa preta com gola alta listrada em cinza, em fundo amarelo desfocado
Bar Belfer durante sessão de fotos do filme 'Alguém para Correr Comigo' (Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Atriz israelense Bar Belfer morre após grave crise epiléptica Priorize VEJA no Google

A atriz Bar Belfer morreu neste domingo, 8, aos 37 anos. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Star, um representante da família afirmou que a artista israelense foi vítima de uma grave crise epiléptica, e que seus entes queridos precisavam de “tempo e espaço para assimilar a perda e lidar com o luto em privacidade”.

Belfer ficou famosa por sua atuação no filme Alguém para Correr Comigo (2006), baseado no célebre romance de David Grossmann, e é dona de uma trajetória de vida marcada pelo recomeço. Em 2010, a atriz teve que interromper a carreira após sofrer um grave acidente enquanto servia às Forças de Defesa de Israel, tendo sua capacidade de andar, falar e se comunicar comprometida. Após uma intensa recuperação, a artista conseguiu retomar a carreira em 2016.

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