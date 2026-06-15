Atriz francesa Julie Depardieu chama atenção em aparição com os filhos

Julie Depardieu, 52, fez uma rara aparição em família ao lado do marido, o cantor e compositor Philippe Katerine, 57, durante o Festival de Televisão de Monte-Carlo, em Mônaco. O casal posou com os dois filhos, Billy, 14, e Alfred, 13, no photocall de Les derniers jours de Charles Baudelaire, produção apresentada na 65ª edição do evento. Nas imagens, a família aparece descontraída diante dos fotógrafos.

O filho mais velho do casal chamou atenção pela desenvoltura no tapete vermelho. Segundo a imprensa francesa, Billy, que completa 15 anos nesta terça-feira, 16, fez sua primeira aparição pública em um evento do tipo. Já Alfred participou do momento em família de forma mais discreta.

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