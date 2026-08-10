Atriz é beijada à força por fã durante tapete vermelho em evento
Situação aconteceu quando mulher se aproximou para tirar foto com Nikita Rawal
A atriz indiana Nikita Rawal passou por uma situação constrangedora durante o tapete vermelho do Bright OTT & Style Awards, realizado na última sexta-feira, 8, em Mumbai, na Índia. O episódio aconteceu quando uma fã se aproximou para tirar uma selfie e, após beijar o rosto da artista, segurou seus braços e forçou um beijo na boca, sem consentimento.
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Nas imagens que circulam nas redes sociais, Nikita aparece surpresa e visivelmente desconfortável, tentando afastar a mulher. Depois, leva a mão à boca antes de deixar o local. A atitude provocou revolta de internautas, que classificaram a atitude como assédio e destacaram que a falta de consentimento independe do gênero de quem pratica a ação. Até o momento, Nikita e seus representantes não se pronunciaram sobre o caso.