Atriz é beijada à força por fã durante tapete vermelho em evento

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A atriz indiana Nikita Rawal foi assediada por uma fã durante o tapete vermelho de um evento em Mumbai. Após um pedido de selfie, a fã forçou um beijo na boca da artista sem consentimento. O vídeo viralizou, gerando revolta nas redes sociais e discussões sobre assédio. Entenda os detalhes do incidente e a repercussão.

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A atriz indiana Nikita Rawal passou por uma situação constrangedora durante o tapete vermelho do Bright OTT & Style Awards, realizado na última sexta-feira, 8, em Mumbai, na Índia. O episódio aconteceu quando uma fã se aproximou para tirar uma selfie e, após beijar o rosto da artista, segurou seus braços e forçou um beijo na boca, sem consentimento.

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Nas imagens que circulam nas redes sociais, Nikita aparece surpresa e visivelmente desconfortável, tentando afastar a mulher. Depois, leva a mão à boca antes de deixar o local. A atitude provocou revolta de internautas, que classificaram a atitude como assédio e destacaram que a falta de consentimento independe do gênero de quem pratica a ação. Até o momento, Nikita e seus representantes não se pronunciaram sobre o caso.

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