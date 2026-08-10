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Cultura

Atriz é beijada à força por fã durante tapete vermelho em evento

Situação aconteceu quando mulher se aproximou para tirar foto com Nikita Rawal

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 13h11 | Atualizado em 10 ago 2026, 19h25
Duas mulheres em um evento. À esquerda, uma mulher de cabelo escuro e vestido vinho beija outra mulher. À direita, a mulher de vestido vinho cobre a boca com a mão, rindo, enquanto a outra mulher sorri ao seu lado
Fã beija atriz Nikita Rawal em tapete vermelho de evento (Instagram/Reprodução)
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Atriz é beijada à força por fã durante tapete vermelho em evento Priorizar nos meus resultados Google

A atriz indiana Nikita Rawal passou por uma situação constrangedora durante o tapete vermelho do Bright OTT & Style Awards, realizado na última sexta-feira, 8, em Mumbai, na Índia. O episódio aconteceu quando uma fã se aproximou para tirar uma selfie e, após beijar o rosto da artista, segurou seus braços e forçou um beijo na boca, sem consentimento.

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Nas imagens que circulam nas redes sociais, Nikita aparece surpresa e visivelmente desconfortável, tentando afastar a mulher. Depois, leva a mão à boca antes de deixar o local. A atitude provocou revolta de internautas, que classificaram a atitude como assédio e destacaram que a falta de consentimento independe do gênero de quem pratica a ação. Até o momento, Nikita e seus representantes não se pronunciaram sobre o caso.

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