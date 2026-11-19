A atriz Claudia Di Moura criticou a maneira como personagens negros e nordestinos ainda são retratados na televisão e no cinema brasileiro. Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães, ela questionou a permanência de papéis estereotipados em meio à repercussão negativa da novela Lá na Minha Terra, da Globo. “Não dá para branco escrever para preto. Não dá para sudestino escrever para nordestino. Nós temos nossas narrativas. A gente também sabe contar nossas histórias. Então, vai ser sempre nesse lugar da caricatura. Vai ser sempre nesse lugar do alívio cômico”, afirmou.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Claudia também destacou a responsabilidade dos próprios atores na escolha dos trabalhos que aceitam. “E assim, nós, artistas, a gente precisa se posicionar. Se chega para mim um convite nesse lugar eu vou: ‘Peraí, o que está acontecendo?’ Vamos debater. Não vou emprestar o meu corpo, a minha cor, a minha história, para dizer algo que não condiz com a realidade do meu povo”, disse. Conhecida por trabalhos em novelas como Segundo Sol e Cara e Coragem, a atriz também integra o elenco da cinebiografia de Marta, na qual interpreta a mãe da jogadora.