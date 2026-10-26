Atriz de ‘Two and a Half Men’ expõe série: ‘nunca me deram aumento’

A atriz de Two and a Half Men, Holland Taylor, expôs que a série não tinha um bom salário. No programa de televisão, a veterana interpretava a mãe dos protagonistas, Alan e Charlie Harper, Jon Cryer e Charlie Sheen. Ela permaneceu no elenco ao longo de seis temporadas no seriado, sem reajuste salarial. “Nunca me deram aumento. Normalmente fazem isso, apenas como cortesia. Eu amava muitas coisas naquela série, mas eles não eram cheios de cortesias”, disse em entrevista.

Sem aumento, Holland decidiu que não renovaria o contrato. Os produtores ficaram surpresos com a decisão, mas refutaram que não era viável. “Vocês poderiam me pagar o valor deste prédio, mas não se preocupem, porque eu não quero continuar sob contrato”, comentou.

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