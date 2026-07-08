Atriz de ‘The Pitt’ que passou por cima da HBO conquista indicação ao Emmy

Intérprete da personagem Roxie em The Pitt, a atriz Brittany Allen “passou por cima” da HBO e conquistou uma indicação ao Emmy de melhor atriz convidada pela participação no drama médico. Depois de descobrir que o seu nome não estava entre as candidaturas oficiais enviadas pelo estúdio, ela assumiu a própria campanha e se inscreveu por conta própria na disputa. Além dela, Tal Anderson e Tina Ivlev disputam a categoria pela mesma série.

Allen interpreta uma paciente terminal que se tornou um dos personagens mais marcantes da segunda temporada do drama médico protagonizado por Noah Wyle. Inicialmente planejada para aparecer em seis episódios, a personagem acabou ganhando mais espaço na trama, o que colocou a atriz diante de uma dúvida estratégica: dependendo da quantidade final de participações exibidas, ela poderia ultrapassar o limite permitido para concorrer como atriz convidada e ser obrigada a migrar para a categoria de coadjuvante, onde enfrentaria concorrência ainda mais pesada.

A situação só foi resolvida quando os produtores optaram por mostrar a morte de Roxie fora de cena. A decisão criativa, elogiada pela própria atriz, manteve sua elegibilidade na categoria de participação especial. Com isso, Allen decidiu seguir em frente sem o respaldo do estúdio. Em Hollywood, o procedimento não é incomum: atores podem se inscrever individualmente no Emmy mediante o pagamento das taxas exigidas pela Academia de Televisão, mesmo quando não fazem parte da estratégia oficial de campanha de suas emissoras.

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A experiência não era novidade para a canadense. Em 2011, quando já havia deixado a novela americana All My Children, Allen também bancou sua própria candidatura ao Emmy Diurno. O resultado foi surpreendente: ela conquistou o prêmio de Melhor Atriz Jovem em Série Dramática. Agora, a atriz tenta repetir a história em uma competição muito mais disputada. “Você precisa acreditar no seu trabalho e lutar por ele”, afirmou em entrevista à imprensa americana. Segundo ela, talento sozinho nem sempre é suficiente para impulsionar uma carreira em uma indústria movida por visibilidade e campanhas de marketing.

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Sem o orçamento milionário que normalmente acompanha uma campanha ao Emmy, Allen transformou as redes sociais em sua principal vitrine. Em uma publicação no Instagram, admitiu abertamente que estava promovendo sua candidatura sem apoio da HBO Max. A estratégia chamou atenção da indústria e ganhou impulso quando a atriz Sarah Paulson compartilhou a postagem. O movimento acabou atraindo os holofotes da imprensa especializada e colocou seu nome novamente na conversa sobre a temporada de premiações.

A iniciativa também lembra outros casos raros de artistas que desafiaram a estratégia de seus estúdios. Em 2019, por exemplo, integrantes de Game of Thrones conseguiram indicações ao Emmy após realizarem inscrições independentes, sem terem sido priorizados pela HBO. Brittany Allen espera seguir o mesmo caminho. Para ela, a disputa representa uma oportunidade única: como sua personagem morreu na série, dificilmente haverá outra chance de associar seu nome a um dos dramas mais comentados da televisão atual.